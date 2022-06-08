Рост цен на строительные материалы продолжится в третьем квартале 2022 года — прогноз

Руководители большинства строительных компаний Карелии прогнозируют рост цен на стройматериалы в третьем квартале 2022 года.

Такое мнение высказали 69% участников опроса, проведенного Карелистатом в рамках обследования деловой активности организаций отрасли.

Большинство из них планирует увеличить цены на строительно-монтажные работы. Такой ответ дал 61% респондентов.

Каждая четвертая компания ожидает увеличения объема работ, а каждая третья — роста прибыли.