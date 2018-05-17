"Ростех" намерен взыскать 4,3 млрд рублей с подрядчиков перинатальных центров

Генподрядчик строительства перинатальных центров, дочерняя структура ГК "Ростех" ООО "РТ-Соцстрой" направила претензии и иски в адрес подрядных организаций, задействованных на строительстве объектов, в том числе в Петрозаводске.

Иски направлены к подрядным организациям, не исполнившим контрактные обязательства, а также к одному из банков – его проверяют на причастность к выдаче подложных гарантий. Судебные дела инициированы по фактам недобросовестных действий подрядчиков при строительстве перинатальных центров в Пензе, Гатчине, Петрозаводске, Смоленске, Ульяновске, Тамбове, Пскове.

В ряде регионов "РТ-Соцстрой" пытается взыскать средства через процедуру банкротства организаций, уже неспособных расплатиться в другом формате.

По данным арбитражных судов в разных регионах, наибольшее число исков подано в отношении АО "Инженерный центр ЕЭС". В базе судебных дел портал Vademecum обнаружил претензии со стороны "РТ-Соцстроя" на общую сумму в 1,4 млрд рублей. К ИЦ ЕЭС также поданы иски о начале банкротства.

Иск на сумму более 425 млн рублей "РТ-Соцстрой" подал к ПАО "Бинбанк", на 363 млн рублей – к "ЦСК "Сигма", первому подрядчику строительства перинатального центра в Пензе. Уголовное дело в отношении учредителя этой компании Сергея Богунова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) рассматривается в Ленинском районном суде Пензы.

АО "ИЦ ЕЭС" выиграло подряды на строительство перинатальных центров в Красноярском крае, Карелии, Псковской и Ленинградской областях на общую сумму в 4,26 млрд рублей, что позволило ему занять пятое место в тематическом рейтинге ТОП50 подрядчиков медицинских проектов в 2014–2017 годах по версии Аналитического центра Vademecum. По данным СПАРК-Интерфакс, компания оформлена на офшор "Тако Портфолио Инк", зарегистрированный на Британских Виргинских островах. Выручка в 2016 году составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль – 1,1 млн рублей.

С проблемами столкнулись целый ряд строек "Ростеха": перинатальные центры преследовали срывы сроков сдачи объектов, ошибки в проектировании и хищение средств при строительстве. Несмотря на дедлайн по вводу в эксплуатацию в декабре 2017 года, поставленный правительством, до сих пор не начали прием пациентов перинатальные центры в Карелии, Ленинградской, Архангельской, Псковской и Смоленской областях, а также в Бурятии.

В декабре госкорпорации пришлось увеличить численность строителей на треть – до 3 тысяч человек, а также выделить средства на достройку объектов – 1,7 млрд рублей – "из собственного антикризисного фонда". В июне 2017 года Счетная палата оценила объем потраченных не по назначению средств при строительстве перинатальных центров в 6,7 млрд рублей.