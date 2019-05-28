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Новости. Экономика
13:57, 28 Мая 2019

"Ростелеком" отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи

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С 1 июня 2019 года отменена плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС).

Таким образом, с этой даты с таксофонов можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в стране, поскольку ранее компания уже обнулила стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений.

В первую очередь таксофоны УУС выполняют социальную функцию — это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Около 20% трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор). Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей.

"Мы последовательно повышаем доступность и простоту использования универсальных услуг связи. С 1 июня можно позвонить в любой населенный пункт страны бесплатно и без таксофонной карты. Можно позвонить родственникам и друзьям, а можно — в больницу или в министерство в Москве. После того как "Ростелеком" отменил плату за местные звонки, их трафик вырос в 5 раз и составил в 2018 году более 2,5 млн минут. Если бы это был один разговор, он бы без перерыва продолжался почти 5 лет. Все эти цифры говорят о востребованности и важности универсальных таксофонов, в первую очередь на селе", — подчеркнул президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Ростелеком", являясь единственным оператором универсального обслуживания в РФ, обеспечивает функционирование 148 тыс. универсальных таксофонов. Всего таксофоны установлены в 131 тыс. населенных пунктов страны, из них 118 тыс. или 80% от общего количества — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.

Условия оплаты внутризоновых и междугородных звонков на номера мобильных сетей связи остаются без изменений.

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