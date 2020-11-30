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"Ростелеком" подключает к скоростному интернету форелеводческие хозяйства Карелии

Новости. Экономика
10:00, 01 Декабря 2020
фото: © "Ростелеком"
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В ноябре "Ростелеком" подключил к интернету со скоростью доступа до 200 Мбит/с форелеводческие хозяйства "Форель Лавиярви" и "Натуральный продукт", расположенные в Сортавальском районе Карелии.

Для реализации проекта специалисты компании проложили к производственным помещениям хозяйств более пяти километров волоконно-оптических линий связи и провели пусконаладочные работы на передающем оборудовании. Скоростным интернетом обеспечены две соседние площадки с садковыми линиями для выращивания рыбы на Ладожском озере и озере Лавиярви.

"Для нашей компании доступ в Сеть – важная составляющая при организации рабочего процесса. Так, на производственных площадках мы установили камеры видеонаблюдения, которые с помощью интернет-соединения передают изображение в любую точку мира и позволяют наблюдать за ростом рыбы в садках. В дальнейшем мы планируем организовать защищенную корпоративную сеть и подключить услугу “Виртуальная АТС”, чтобы пользоваться телефонией через интернет", – сказал руководитель ИТ-проекта Никита Терехин.

"Волоконно-оптические линии компании построены во всех районах Карелии и позволяют нам реализовать телеком-проекты различной сложности как в крупных городах республики, так и в сельской местности. Специалисты “Ростелекома” готовы к взаимодействию с клиентами различной величины и предлагают актуальные решения для организации рабочего процесса, построенные на основе традиционного доступа к Сети", – рассказал директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Карельского филиала ПАО "Ростелеком" Александр Кулаков.

Узнать больше о предложениях "Ростелекома" для представителей бизнеса можно на сайте компании и по бесплатному номеру 8 800 200 3000.

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