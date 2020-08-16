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"Ростелеком" подключил к современным услугам связи компьютерный клуб CyberX в Петрозаводске

Новости. Экономика
14:16, 17 Августа 2020
фото: © Компьютерный клуб CyberX
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"Ростелеком" обеспечил услугами связи новый компьютерный клуб CyberX, который в июле открылся в Петрозаводске.

Компания проложила волоконно-оптическую сеть до здания клуба и подключила игровые залы к интернету со скоростью доступа до 200 Мбит/с.

Ультрасовременное киберспортивное пространство включает 20 мест для игроков, оборудованных высокопроизводительными компьютерами, большими широкоформатными мониторами, специальными креслами и геймерскими девайсами. Высокоскоростной интернет позволяет посетителям клуба круглосуточно играть в такие сетевые игры, как Dota 2, CS:GO, CS 1.6, Call of Duty, World of Tanks и другие.

Также для решения рабочих задач и обработки входящих звонков, поступающих в клуб, "Ростелеком" предоставил клиенту услугу "Виртуальная АТС" и обеспечил сотрудников CyberX корпоративной мобильной связью.

"В нашем клубе юные и взрослые любители компьютерных игр могут с комфортом провести время. Для полного погружения в баталии и проведения командных турниров важен устойчивый и быстрый доступ в Сеть. Интернет от “Ростелекома” дает нам заявленную скорость с минимальным пингом даже в часы пиковой нагрузки вечером и ночью. Приходите к нам в гости и участвуйте в кибертурнирах", – рассказал директор компьютерного клуба CyberX в Петрозаводске Николай Лебедев.

"Мы были рады обеспечить услугами связи место, которое наверняка будет пользоваться популярностью у карельских киберспортстменов. Современная телеком-инфраструктура, которую компания построила для клуба, позволяет при необходимости увеличить скорость доступа и количество игровых мест. Также, конечно, есть возможность на базе оптики подключить и другие наши услуги и сервисы", – отметил директор Карельского филиала ПАО "Ростелеком" Андрей Маниев.

Компьютерный клуб CyberX работает круглосуточно по адресу ул. Лыжная 10 А. Подписывайтесь на обновления клуба в Вконтакте vk.com/cyberx.petrozavodsk и Инстаграм @cyberx.petrozavodsk

А если решите узнать больше о предложениях "Ростелекома" для бизнес-клиентов, заходите на сайт оператора или звоните по единому бесплатному номеру 8 800 200 30 00.

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