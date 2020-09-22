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"Ростелеком" в Карелии приглашает на семинары по информационной безопасности

Новости. Экономика
13:06, 23 Сентября 2020
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"Ростелеком" запускает "КиберДрайв" – одно из самых масштабных Road Show по информационной безопасности в России.

С сентября по ноябрь ведущие эксперты компании проведут обучающие семинары для владельцев бизнеса, представителей госорганов и специалистов по ИТ и информационной безопасности на Северо-Западе. 2 ноября онлайн-встреча пройдет в Петрозаводске.

Участники мероприятия узнают, как выявить злоумышленника в организации, как детектировать атаку на ранней стадии и обеспечить защиту от цифровых угроз с максимальной технической и экономической эффективностью.

По оценкам "Ростелекома", совокупный ущерб российских организаций от кибератак в первой половине 2020 года составил около 1,8 трлн рублей. За 2019 год лидирующий российский центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC зафиксировал в Северо-Западном федеральном округе свыше 128 тысяч кибератак. Этот показатель ежегодно растет, и с массовым переходом компаний на удаленную работу в начале года ситуация только осложнилась. С марта по май 2020 года число DDoS-атак, направленных на то, чтобы сделать сайты организаций недоступными для пользователей, увеличилось в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С переходом компаний "на удаленку" эксперты "Ростелекома" зафиксировали 25% рост числа инцидентов, связанных с утечками конфиденциальной информации – вследствие как случайных ошибок, так и умысла сотрудников компаний. Более 60% российских компаний называют уходящих специалистов виновниками утечек информации, в 13% случаев речь идет о передаче новому работодателю конфиденциальной информации об условиях сделок и тендеров, секретных разработок и ноу-хау с предыдущего места работы.

Однако все ли угрозы одинаково вероятны и значимы для различных организаций? Как защитить действительно важные для бизнеса данные и информационные ресурсы, не переплачивая за средства технической защиты и наем дополнительных специалистов? На эти и многие другие вопросы эксперты "Ростелекома" ответят в ходе предстоящих мероприятий "КиберДрайва".

Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Станьте участником "КиберДрайва" и защитите бизнес и конфиденциальные данные вашей организации!

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