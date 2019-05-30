"Ростелеком" в Карелии установил энергосберегающее оборудование на улицах города Кемь

"Ростелеком" 21 мая завершил монтаж системы наружного освещения на севере Карелии в городе Кеми.

Для модернизации уличного освещения были разработаны современные энергосберегающие решения. На замену устаревшим световым приборам специалисты установили более 1400 энергосберегающих светодиодных ламп мощностью более 160 лм/Вт. Новые фонари появились на крупных улицах и во дворах, у пешеходного перехода через улицы Ленина и Мосорина, на Пролетарском проспекте и Гайжевском мосту.

Установленное оборудование контролирует Автоматизированная система управления наружным освещением (АСУНО). В режиме 24/7 она позволяет управлять наружным освещением города и вести мониторинг данных о потреблении электроэнергии и режимах работы системы светового оборудования.

По предварительным оценкам, модернизация системы освещения позволит снизить потребление электроэнергии до 70%. На время действия шестилетнего энергосервисного контракта "Ростелеком" дает гарантию на все установленное оборудование.

Директор Карельского филиала ПАО "Ростелеком" Андрей Маниев:

"Реализация проекта по энергосбережению – один из шагов по развитию умных городов в республике. Благодаря сочетанию умных технологий, а именно, использованию современных светодиодных ламп и автоматической системы управления уличным освещением, Кемский район получил возможность снизить энергопотери и сделать работу энергосистем эффективной и экономически выгодной. Модернизация освещения производилась за счет средств "Ростелекома". Мы как инвесторы будем возвращать свои затраты в процессе окупаемости проекта. Вместе с этим средства от экономии будут пополнять и местный бюджет".

Муниципальный энергосервисный контракт по модернизации систем уличного освещения в Кеми был подписан региональным директором компании "Ростелеком" Андреем Маниевым и главой администрации Кемского муниципального района Юрием Разумейчиком 29 января 2019 г.

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