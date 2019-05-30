Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
12:45, 30 Мая 2019

"Ростелеком" в Карелии установил энергосберегающее оборудование на улицах города Кемь

Загрузка...

"Ростелеком" 21 мая завершил монтаж системы наружного освещения на севере Карелии в городе Кеми.

Для модернизации уличного освещения были разработаны современные энергосберегающие решения. На замену устаревшим световым приборам специалисты установили более 1400 энергосберегающих светодиодных ламп мощностью более 160 лм/Вт. Новые фонари появились на крупных улицах и во дворах, у пешеходного перехода через улицы Ленина и Мосорина, на Пролетарском проспекте и Гайжевском мосту.

Установленное оборудование контролирует Автоматизированная система управления наружным освещением (АСУНО). В режиме 24/7 она позволяет управлять наружным освещением города и вести мониторинг данных о потреблении электроэнергии и режимах работы системы светового оборудования.

По предварительным оценкам, модернизация системы освещения позволит снизить потребление электроэнергии до 70%. На время действия шестилетнего энергосервисного контракта "Ростелеком" дает гарантию на все установленное оборудование.

Директор Карельского филиала ПАО "Ростелеком" Андрей Маниев:

"Реализация проекта по энергосбережению – один из шагов по развитию умных городов в республике. Благодаря сочетанию умных технологий, а именно, использованию современных светодиодных ламп и автоматической системы управления уличным освещением, Кемский район получил возможность снизить энергопотери и сделать работу энергосистем эффективной и экономически выгодной. Модернизация освещения производилась за счет средств "Ростелекома". Мы как инвесторы будем возвращать свои затраты в процессе окупаемости проекта. Вместе с этим средства от экономии будут пополнять и местный бюджет".

Муниципальный энергосервисный контракт по модернизации систем уличного освещения в Кеми был подписан региональным директором компании "Ростелеком" Андреем Маниевым и главой администрации Кемского муниципального района Юрием Разумейчиком 29 января 2019 г.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2019, 21:20
ФОТО: Ольга Бузова показала себя в микро-бикини
24.05.2019, 10:00
Глава муниципалитета Карелии отправил районным властям кукиш
28.05.2019, 08:20
ФОТО: Гражданин Украины пытался вывезти в Финляндию 610 пачек сигарет, спрятав их от карельской таможни
24.05.2019, 18:40
Стало известно, в каком районе Карелии самая высокая радиация
28.05.2019, 14:40
ВИДЕО: Пассажирский автобус "развалился" прямо в центре Петрозаводска
25.05.2019, 10:33
ВИДЕО: Сотрудники Росгвардии устроили ДТП в Петрозаводске

Аналитика

29.05.2019 11:52
Обществоведение
Карельская деревня как "дрова" для "Огня"
Жители Кинермы устроили протест против превращения исторического поселения в декорацию для киносъемок.
"При таком масштабном ремонте дорог на первое место выходит контроль качества его выполнения" 3
29.05.2019 11:12
"Человек должен жить, а не выживать" 12
28.05.2019 09:40
Шунгит – как новый бренд Карелии
27.05.2019 12:49
"Баренц Групп" предлагает качественные и доступные квартиры в Sky Tower
27.05.2019 11:56
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:59
Без политики
"Символ женственности", или Эффект на кончике ножа
Наталья Венедиктова – врач-офтальмохирург высшей категории Офтальмологического центра Карелии, которая считает офтальмологию самой позитивной специальностью в медицине.
Автограф президента 3
27.05.2019 11:01
Перемен, мы ждем перемен 7
24.05.2019 11:37
Костная клиника: аллергия наступает…
22.05.2019 13:50
архив чтиво

Медиа

День пограничника-2019 в Петрозаводске
28.05.2019 12:52
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»