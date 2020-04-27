"Ростелеком" в Карелии запускает акцию "Домашний офис" для поддержки малого и среднего бизнеса

"Ростелеком" запустил "Домашний офис" на основе сервиса "Виртуальная АТС".

Новое предложение компании поможет предпринимателям построить общение с сотрудниками, клиентами и партнерами, не выходя из дома.

При подключении к сервису до 25 мая участники акции "Домашний офис" бесплатно получат услуги "Виртуальной АТС". В течение двух месяцев с момента подключения базовые и дополнительные функции "Виртуальной АТС" предоставляются без абонентской платы.

Участники акции бесплатно получают тысячу минут на звонки на все телефоны России на два месяца, услугу переадресации на мобильные номера "Ростелекома", а также один городской номер и три удаленных рабочих места. Номер 8-800 можно купить всего за 1 рубль.

"Мы понимаем трудности, с которыми в текущей ситуации столкнулся малый и средний бизнес. Надеемся, наше предложение поможет организовать работу с сотрудниками и клиентами в дистанционном режиме, и предлагаем бесплатно сервисы, важные для организации рабочего процесса", –отметила Светлана Вотинцева, начальник отдела продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса Карельского филиала ПАО "Ростелеком".

При подключении "Виртуальной АТС" заказчику не нужно покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование. Оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. Заказчик может организовать телефонию для бизнеса любого масштаба – от стартапа до крупной национальной компании. Вместе с этим клиенты могут подключить дополнительные функции, такие, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы "Виртуальных АТС" имеют возможность через личный кабинет самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности своего бизнеса.

Уточнить подробности об услугах компании для юридических лиц можно на сайте, по телефону специалистов "Ростелекома" в Карелии (8142) 79-41-01 (с понедельника по пятницу с 8.30 до 18.00) или круглосуточно по бесплатному номеру 8 800 200 3000.

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