Как будет выглядеть новый онкологический диспансер в Петрозаводске

В Карелии объявлен аукцион на подготовку проекта Республиканского онкологического диспансера, который планируется построить на Лососинском шоссе.

Согласно конкурсной документации состав онкодиспансера площадью 46 тысяч кв м будет входить стационар на 200 пациентов с радиотерапевтическим, торакоабдоминальным и онкогинекологическим отделениями, а также отделением химиотерапии и интенсивной терапии на 12 коек.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".