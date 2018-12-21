Как будет выглядеть новый онкологический диспансер в Петрозаводске

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В Карелии объявлен аукцион на подготовку проекта Республиканского онкологического диспансера, который планируется построить на Лососинском шоссе.
Согласно конкурсной документации состав онкодиспансера площадью 46 тысяч кв м будет входить стационар на 200 пациентов с радиотерапевтическим, торакоабдоминальным и онкогинекологическим отделениями, а также отделением химиотерапии и интенсивной терапии на 12 коек.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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