Ростреестр дал разъяснения жителям Карелии о наказании за неиспользование земельных участков

Управление Росреестра по Республике Карелия ответило на многочисленные вопросы населения, какое наказание грозит владельцам участков, если они их не используют по назначению.

Как сообщили в пресс-службе Управления, как правило, такие нарушения возникают по причине отсутствия у правообладателей средств на строительство или в связи с длительными командировками.

Кроме того, земельные участки порой приобретаются в качестве инвестирования денежных средств. Такие участки часто простаивают, зарастают сорной травой и дикорастущими древесно-кустарниковыми насаждениями, органы власти при этом не имеют возможности предоставить такой земельный участок действительно нуждающимся гражданам.

Срок, в течение которого собственник, арендатор земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, обязан приступить к его использованию, установлен ст. 284 Гражданского кодекса Российской Федерации и составляет 3 года, если более длительный срок не установлен законом.

За неисполнение данной обязанности ч. 3 ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафов для граждан не менее 20 тысяч рублей, для должностных лиц не менее 50 тысяч рублей, для юридических лиц не менее 400 тысяч рублей.

Кроме того, в случае длительного неиспользования земель соответствующие органы государственной власти могут инициировать процедуру изъятия земельного участка. Принудительное прекращение права собственности или аренды и изъятие земельного участка осуществляется в судебном порядке при условии неустранения выявленного факта неиспользования земельного участка.