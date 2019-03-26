Роструд запустил бесплатный сервис для профтестирования

Профтестирование доступно для любого пользователя портала, сообщили в трудовой инспекции Карелии.

Его результаты можно сохранить в личном кабинете, а при желании привязать к резюме и разрешить доступ к ним потенциальным работодателям. Пройти профориентацию можно по двум популярным методикам – это карта интересов А.Е. Голомштока и определение профессиональной направленности личности по Дж. Холланду. В дальнейшем количество тестов планируется расширить.

"Ответив на вопросы, человек получает описание своего типа личности и рекомендации по профессиям, где он сможет наиболее полно раскрыть свои способности", – говорит заместитель руководителя Роструда Денис Васильев. – По клику на профессию откроется карточка с ее описанием, требованиями к образованию, информацией о соответствующем профессиональном стандарте, также здесь появится ссылка на подходящие соискателю вакансии".

В настоящее время на портале представлены более 1 млн 350 тысяч доступных для трудоустройства рабочих мест и 830 тысяч резюме соискателей.