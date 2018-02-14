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Новости. Общество
21:05, 14 Февраля 2018

Ростуризм узнал, где отдохнут россияне в День защитника Отечества

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Карелия вошла в число популярных направлений.

Федеральное агентство по туризму совместно с экспертами туристической индустрии проанализировали, где россияне планируют провести День Защитника Отечества.

В этом году граждане отдыхают три дня - с 23 по 25 февраля. По данным метапоисковика авиабилетов Aviasales, доля бронирований по России в 2018 году составляет 62,19%. Самыми популярными направлениями на февральские выходные оказались Москва, Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Симферополь. По информации Biletix, Россию в качестве направления для путешествий выбрали 53% граждан, а в ТОП-5 вошли также Ростов-на-Дону и Краснодар. Средний чек на авиабилеты туда-обратно по внутренним направлениям составляет 5 920 рублей, что на 24% выше по сравнению с прошлым годом. Стоимость билетов по популярным направлениям колеблется от 4040 (Ростов-на-Дону) до 12284 рублей (Сочи). 

По данным Слетать.ру, в ТОП-5 популярных направлений на 23 февраля вошли Краснодарский край (54,97% поисковых запросов на туры по России), Крым (34,6%), Москва и Подмосковье (2,03%), Карачаево-Черкессия (1,12%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (1,02%). Спросом также пользуются поездки в Карелию, Ставропольский край, Приэльбрусье, Калининградскую и Кемеровскую области.  

В туроператоре "Пегас Туристик" отметили, что на февральские выходные россияне в основном бронируют короткие туры с недолгим перелетом на регулярных рейсах. По данным оператора, самым популярным направлением по России является Сочи, который выбирает около 15% россиян. Туры в Сочи стоят от 13 тыс. рублей за одного человека. По данным "НТК Интурист", стоимость 3-4 дней в Адлерском районе варьируется от 1685 до 15917 рублей с человека, в Красной Поляне – от 8050 до 35295 рублей. 
 
Из зарубежных направлений, по данным Biletix, наиболее популярны Тбилиси, Тель-Авив, Дубай, Пхукет и Стамбул. Поисковик Aviasales также отмечает, что в этом году россияне выбирают поездки в Кишинев, Минск и Прагу. Средняя стоимость перелета на международных направлениях составляет 15 180 рублей, что на 27% выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.  

По данным Слетать.ру, в целом, за год спрос на пакетные туры на 23 февраля вырос на 12%. В компании уточняют, что в ТОП-5 завершенных бронирований среди мировых направлений вошли Таиланд (22,03%), Россия (16,58%), ОАЭ (10,27%), Индия (8,04%) и Турция (6,56%). 

По информации российских туроператоров, большим спросом на февральские праздники пользуются Турция (63%), Чехия, Эстония, Греция. По сравнению с прошлым годом, в феврале 2018 г. россияне активно бронируют туры в страны СНГ (Азербайджан, Грузия, Армения). Стоимость таких туров варьируется от 20-25 тысяч рублей. 
 
"По данным туристических компаний, российские путешественники в феврале предпочитают активный и культурно-познавательный отдых. Среди внутренних направлений лидируют Сочи (Красная Поляна), Минеральные воды (Эльбрус, Домбай) и Краснодар, где можно совместить разные виды отдыха: покататься на горных лыжах или сноуборде, воспользоваться оздоровительными процедурами в санаториях, а также организовать насыщенную культурную программу с посещением достопримечательностей. Кроме того, туры по России в большинстве случаев дешевле и качественнее, чем аналогичные предложения за рубежом", - сказал руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

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