Ростуризму предложили сделать Карелию пилотным регионом по созданию национальной туристической тропы

Эксперты Общероссийского народного фронта направили главе Ростуризма предложение создать систему национальных туристических троп в республике.

Как рассказали в пресс-службе ОНФ, пилотный проект в Карелии может стать основой для развития природно-ориентированного, экологического туризма в России, считают эксперты движения.

"Проект большой карельской тропы объединит интересы как бизнеса (уже сейчас к нему могут присоединиться несколько десятков турбаз и баз отдыха), так и особо охраняемые природные территории, на которых развиваются экологические тропы, - сообщил эксперт ОНФ, руководитель Ассоциации развития национальных троп Александр Железняк.

"Карелия сейчас, по оценкам республиканского управления по туризму, принимает около 1 млн туристов. Но люди сталкиваются с тем, что на многие природные объекты трудно попасть. Точки отдыха туристов из-за отсутствия элементарных условий превращаются в стихийные свалки. То есть при огромном туристическом потенциале Карелия имеет ровно тот же набор проблем, что и другие регионы", - считает он.

По мнению экспертов ОНФ, пилотными участками большой карельской тропы могут стать как раз районы, прилегающие к Ладожскому и Онежскому озерам. Здесь частный бизнес уже создал десятки локальных самодеятельных троп. Юг Карелии насыщен автомобильными и железными дорогами (например, федеральная трасса "Кола" и железнодорожная магистраль Санкт-Петербург – Мурманск), внутренними водными путями и прочей важной для туристов инфраструктурой.

Общая протяженность системы пешеходных троп в Карелии может составить более 2,5 тыс. км. Протяженность пилотного участка большой карельской тропы в районе Приладожья – более 300 км.

Реализация проекта позволит разработать и внедрить единые стандарты обслуживания туристов на национальных тропах, свяжет объекты транспортной и туристской инфраструктуры, структурирует стихийный поток туристов и этим уменьшит нагрузку на природу. Кроме того, это поможет защитить интересы индустрии на природных территориях. Дело в том, что сейчас туризм находится в самой уязвимой и незащищенной позиции даже по сравнению с лесозаготовителями и охотниками. Тропа значительно увеличит возможности для развития малого и среднего бизнеса, даст импульс развитию местных сельских территорий.

Но для начала работы пока не хватает единых стандартов создания природно-рекреационных троп, а потому многие подобные проекты не соответствуют современным запросам туристов. Также нормативно-правовая база не позволяет вести успешную коммерческую деятельность, которая лежит в основе модели устойчивого туризма.

"Яркий бренд большой карельской тропы может привлечь на территорию республики туристов со всех концов страны. Опыт этого пилотного проекта должен стать прецедентом в России и использоваться в других регионах. Поэтому мы вместе с экспертами Ассоциации развития национальных троп предлагаем Министерству экономического развития РФ в соответствии с поручением премьер-министра РФ по итогам прошлогоднего "Форума Действий" ОНФ разработать нормативно-правовые акты, которые нужны для эффективного использования природных территорий в рекреационных целях, прописать в документах определение терминов "национальная тропа", "природно-рекреационная тропа", "природно-рекреационная деятельность". А Ростуризму предлагаем провести научно-исследовательские работы в южной Карелии для подготовки пилотного проекта туристической тропы и привлечь к этой работе экспертов ОНФ и Ассоциации", – отметил Железняк.