Росздравнадзор изъял из оборота противовоспалительный препарат

Росздравнадзор вывел с российского рынка препарат "Эпистат", содержащий фенспирид.

Фенспирид – противовоспалительное вещество. Проведенные исследования на животных дали основания предполагать, что фенспирид может вызывать сердечную аритмию, пишет "Интерфакс".

Ведомство просит свои территориальные подразделения "обеспечить контроль за изъятием из обращения всех серий указанных препаратов", а производителя – предоставить сведения об изъятии из обращения этих лекарств.

В информации о лекарстве говорится, что это – препарат с противовоспалительной и антибронхоконстрикторной активностью.

В то же время Росздравнадзор отметил, что за 10 лет обращения в России лекарств с фенспиридом никаких тяжелых реакций выявлено не было, однако в ведомстве решили проверить все лекарства, содержащие данное вещество.