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Новости. Общество
09:42, 10 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

Росздравнадзор отправил в прокуратуру материалы проверки скорой помощи в столице Карелии

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Росздравнадзор выявил недоукомплектованность бригад скорой помощи в Петрозаводске.

Росздравнадзор в результате внеплановой выездной проверки больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске, где бастуют фельдшеры и водители, выявил несоблюдение укомплектованности бригад скорой помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с поступившими обращениями сотрудников скорой помощи из Петрозаводска по поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой территориальным органом Росздравнадзора по Республике Карелия проведена согласованная с прокуратурой республики внеплановая выездная проверка контроля за соблюдением ГБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" лицензионных требований. В ходе проверки выявлено несоблюдение порядка оказания скорой медицинской помощи в части укомплектованности бригад", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по итогам проверки выдано предписание и составлен протокол по статье об "осуществлении деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если такое разрешение обязательно" Кодекса РФ об административных правонарушениях. "Материалы направлены главе Республики Карелия и в прокуратуру", - добавили в пресс-службе.

С 15 сентября 38 фельдшеров и 37 водителей станции скорой медицинской помощи Петрозаводска начали итальянскую забастовку: медперсонал заявил об отказе работать сверх нормы и намерен оказывать помощь только в том объеме, который предполагает одна ставка. Протестующие требуют увеличить зарплату за счет роста компенсационных выплат, а также увеличить количество выездных бригад.

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Комментарии

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Джуманский
2019-11-10 11:34:07
Неукомплектованность по всей стране, и не из за того что не хватает персонала, а из за того, что персонал который приходит хочет что то заработать, поэтому и набирают с этим учетом, не на все ставки. У меня в конторе в бухгалтерии 16 ставок в расчетной части, а работает 7 человек, понятно что 16 человек мы бы не набрали, за копейки никто не стал бы работать. Самая обычная ситуация, не понятно почему на скорой это все так раздули. Если что то менять в этом плане - то это не уровень главного врача, и даже не уровень губернатора, это федеральный уровень.
Козьма
2019-11-10 10:34:45
Во как , все ведомства зашевелились , после того как президент сказал , что первичное звено здравоохранения развалено . Сами то на местах оценить состояние местной медицины , без вмешательства Москвы , просто не могли .
Гость
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