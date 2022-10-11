«Рожают, чтобы не работать»: жители Петрозаводска разругались из-за детских пособий

Тема государственной поддержки многодетных семей вызвала острую дискуссию среди жителей Петрозаводска.

Споры вызвала запись одной из подписчиц группы «Подслушано в ПТЗ», по мнению которой, многодетными становятся те семьи, которые хотят жить за счет пособий.

«Прежде чем рожать третьего, четвертого и т. д. нужно понимать, сможете ли вы сами поднять всех детей, не рассчитывая ни на какие пособия. Сейчас рожаете ради денег, а в один прекрасный момент, возьмут и отменят все пособия, что же вы делать, интересно, будете?.. Кто-то рожает одного за другим, в жизни не работали и сидят на шее у государства», — написала горожанка.

Этот пост вызвал десятки возмущенных комментариев.

«Может, если бы зарплаты росли вместе с ценами, и не нуждался бы никто в этих пособиях. Каждый год тарифы на ЖКХ повышаются, цены повышаются в геометрической прогрессии, а зарплаты на том же уровне. Сопоставьте реальные затраты с суммой пособий. Смех, да и только. О чем вы говорите, какая выгода? Какая выгода семье рожать ребенка, чтобы потратить на него в 10 раз больше, чем выплатит государство? Каждая семья рожает детей для себя, а не ради выгоды», — ответила автор одного из комментариев.

Утверждение о том, что «государство нам ничего не должно» тоже ее возмущает

«Государство кушает и процветает за счёт наших налогов, а нам ничего не должно? Государство получает будущих налогоплательщиков, а оказать помощь в содержании этих налогоплательщиков до хотя бы сознательного возраста не должно?», — добавила подписчица.