Розовый слон пришел в городской парк на север Карелии

В Сегеже началась реконструкция городского сада.

В паблике «Сегежа слушает» опубликованы фото городского сада, в котором началась реконструкция.

«Полным ходом идёт реконструкция городского сада в Сегеже, обещали, что День республики будет проходить в Сегеже. Работы идут, разрешили пройти посмотреть, только осторожно. Ну как же! Там впереди Розовый слон», - сообщается в паблике.