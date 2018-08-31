РПЦ должна оплатить восстановление Успенской церкви, считают участники опроса

Более 1200 человек высказали свое мнение по вопросу: Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?

В Кондопоге пожар уничтожил Успенскую церковь – памятник деревянного зодчества 18 века. "Столица на Онего" поинтересовалась у читателей: Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?

В опросе приняли участие 1245 человек, большинство из которых – 420 респондентов (33%) считают, что средства на восстановление должна выделить РПЦ, так как Успенская церковь все-таки когда-то была действующей.

Чуть меньшее количество опрошенных – 381 (30%) считают, что средства должны дать поджигатель и его семья.

А 286 участников опроса (22%) придерживаются мнения, что оплатить восстановление церкви должна Москва, раз это памятник федерального значения.

И 158 человек (12%) склоняются к тому, что средству необходимо высчитать с властей Карелии, так как не уберегли храм.

Напомним, утром 10 августа в Кондопоге произошел пожар в Успенской церкви, построенной в 18-м веке и являющейся памятником заонежской деревянной архитектуры. За несколько часов огонь полностью уничтожил строение.

Следствие пришло к выводу, что церковь поджег 15-летний подросток, в тот день гостивший в Кондопоге у бабушки. На него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Для определения вменяемости предполагаемого поджигателя была назначена судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. Подросток помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Карелии.

С 24 августа около 2,5 миллиона рублей поступило на счет фонда "Северный духовный путь", собирающего средства на восстановление Успенской церкви, сгоревшей в Карелии. Сбор средств продолжается.