"РПЦ настроена весьма серьезно"

Русская православная церковь настойчиво требует возвращать ей прежде утраченное имущество, что вызывает вопросы у общества.

В последний день 1991 года, когда в Кремле уже спустили советский флаг, президент России Борис Ельцин подписал распоряжение "О возвращении Русской Православной Церкви строений и религиозной литературы". Документ касался всего лишь одного объекта недвижимости – дома и строений по улице Рылеева в Москве, где располагался бывший Совет по делам религий при Кабинете министров СССР, но этот акт стал началом кампании по реституции церковного имущества, дошедшей в стране почти до абсурда.

В Карелии возвращение РПЦ ее прежней собственности обернулось настоящей драмой для светского населения Валаама, которое было вынуждено покинуть остров, отданный чуть ли не в полное владение монастырю. Но церковные аппетиты этим не ограничились. В конце марта секретарь главы Карельской митрополии РПЦ Константин Павлюченко заявил в интервью ГТРК "Карелия" о необходимости передачи церкви бывшего Дома офицеров в Петрозаводске, здание которого было построено незадолго до Октябрьской революции для местного архиерея.

Реституция церковного имущества чревата новыми социальными конфликтами, считает Валерий Поташов. Материал автора читайте далее.