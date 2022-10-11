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РПЦ выступила за право россиян отказаться от биометрии

Новости. Общество
20:30, 14 Декабря 2022
фото: © Aleksandar Malivuk / shutterstock

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Церковь выступает за право граждан отказываться от биометрической идентификации, сообщила пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил председателю Госдумы В. Володину письмо по поводу законопроекта о повышении безопасности обработки биометрических персональных данных.

«Приветствуя развитие информационных технологий и появляющиеся в связи с этим новые возможности, церковь всегда призывала помнить и о рисках, которые они неизбежно с собой несут», — отметил патриарх Кирилл.

Он напомнил, что проблемы, связанные с электронной идентификацией личности, учетом и обработкой персональных данных, продолжают «накапливаться и усложняться».

В церкви считают, что «использование цифровых идентификаторов, автоматизированное принятие решений, могущих повлечь поражение людей и целых сообществ в правах, широкий сбор личных данных, в том числе сведений о здоровье, а также обработка этих данных — все это требует контроля со стороны общества, в том числе со стороны церкви как общественного института».

Вместе с тем, по словам его святейшества, «с учетом фактически бесконтрольного сбора биометрических данных коммерческими организациями сама необходимость государственного регулирования данной сферы представляется обоснованной».

В результате учтены некоторые предложенные церковной стороной поправки, другие обсуждаются.

«Церковь солидарна с теми экспертами, которые утверждают, что любая база данных хранения личной информации, в том числе биометрической, не может быть полностью защищена от утечек. Базы данных в России и за рубежом периодически взламываются злоумышленниками. Риски утечек биометрической информации являются не в полной мере изученными в силу новизны технологии, — отметил святейший патриарх Кирилл. — По этим и другим причинам церковь выступает за фундаментальное безусловное право граждан отказываться от биометрической идентификации».

По его словам, наиболее заметную обеспокоенность выражает родительское сообщество, что «обосновывает нашу позицию о полном запрете сбора биометрических данных детей», заявил предстоятель РПЦ.

Он попросил председателя Государственной Думы рассмотреть поправки к тексту законопроекта, предложенные русской православной церковью.

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