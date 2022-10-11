РПЦ выступила за право россиян отказаться от биометрии

Церковь выступает за право граждан отказываться от биометрической идентификации, сообщила пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил председателю Госдумы В. Володину письмо по поводу законопроекта о повышении безопасности обработки биометрических персональных данных.



«Приветствуя развитие информационных технологий и появляющиеся в связи с этим новые возможности, церковь всегда призывала помнить и о рисках, которые они неизбежно с собой несут», — отметил патриарх Кирилл.



Он напомнил, что проблемы, связанные с электронной идентификацией личности, учетом и обработкой персональных данных, продолжают «накапливаться и усложняться».



В церкви считают, что «использование цифровых идентификаторов, автоматизированное принятие решений, могущих повлечь поражение людей и целых сообществ в правах, широкий сбор личных данных, в том числе сведений о здоровье, а также обработка этих данных — все это требует контроля со стороны общества, в том числе со стороны церкви как общественного института».



Вместе с тем, по словам его святейшества, «с учетом фактически бесконтрольного сбора биометрических данных коммерческими организациями сама необходимость государственного регулирования данной сферы представляется обоснованной».



В результате учтены некоторые предложенные церковной стороной поправки, другие обсуждаются.



«Церковь солидарна с теми экспертами, которые утверждают, что любая база данных хранения личной информации, в том числе биометрической, не может быть полностью защищена от утечек. Базы данных в России и за рубежом периодически взламываются злоумышленниками. Риски утечек биометрической информации являются не в полной мере изученными в силу новизны технологии, — отметил святейший патриарх Кирилл. — По этим и другим причинам церковь выступает за фундаментальное безусловное право граждан отказываться от биометрической идентификации».



По его словам, наиболее заметную обеспокоенность выражает родительское сообщество, что «обосновывает нашу позицию о полном запрете сбора биометрических данных детей», заявил предстоятель РПЦ.



Он попросил председателя Государственной Думы рассмотреть поправки к тексту законопроекта, предложенные русской православной церковью.