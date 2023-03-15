Ругань из-за клевого места на рыбалке обошлась жителю Карелии в 20 тыс. рублей

Житель Карелии на рыбалке обматерил женщину, за которую вступилась прокуратура.
Петрозаводский городской суд удовлетворил иск прокурора Прионежского района о компенсации морального вреда.
Ранее в надзорный орган обратилась 60-летняя жительница поселка Кварцитный. Она заявила, что ее оскорбили.
В прокуратуре выяснили, что женщину обматерил 46-летний житель Петрозаводска. Люди поругались из-за места на рыбалке. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.
Мировой судья оштрафовал грубияна на три тысячи рублей, сообщили в региональной прокуратуре.
«Поскольку виновный не принял мер к заглаживанию причиненного пенсионерке морального вреда, прокурор района по поступившему заявлению обратился с иском в суд в ее интересах», - говорится в пресс-релизе.
Петрозаводский городской суд взыскал с виновного в пользу женщины компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.
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