Руки-Базуки выкачал бицепсы

фото: © Фото с личной страницы Кирилла Терешина в ВК

Блогер Кирилл Терешин, более известный по прозвищу Руки-Базуки, обратился в больницу из-за ухудшившегося состояния.

У Кирилла начался воспалительный процесс, и он обратился в больницу с просьбой провести операцию по удалению синтола, которым она накачал бицепсы.

Операцию провели в Москве. Врачи удалили синтол и другие вещества из его рук. Теперь их пациенту предстоит длительная реабилитация, пишет Cosmopolitan.

Рядом с Руки-Базуки находится мама, поскольку самостоятельно двигать руками и ухаживать за собой он пока не может.

В конце прошлого года врачи напугали парня тем, что руки спасти не удасться и их придётся ампутировать из-за угрозы некроза тканей.