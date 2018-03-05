Руководитель автошколы "Престиж" участвовала в работе Съезда предпринимателей Карелии

Задачи, сформулированные участниками съезда, рассмотрит правительство республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков 2 марта открыл в Петрозаводске Съезд предпринимателей Карелии. Организатором мероприятия стало министерство экономического развития Карелии. В работе съезда приняли участие представители органов власти республики, Корпорация развития РК, финансово-кредитные учреждения, общественные организации и объединения предпринимателей, а также уполномоченный по правам предпринимателей в республике.

Основными темами выступлений съезда стало информирование предпринимателей о мерах конкретной господдержки бизнеса - как финансовой, так и законодательной, а также свободная дискуссия об административных и экономических барьерах, мешающих развитию бизнеса в республике.

Среди 150 участников на съезде активно работала и директор автошколы "Престиж" Жанна Беляева. Огромный опыт работы в бизнесе, активная общественная позиция, профильное образование (экономика и экспертиза качества) позволили ей продуктивно и профессионально участвовать в дискуссиях на нескольких секциях форума.

Как рассказала Жанна Беляева, все вопросы и задачи, сформулированные участниками съезда, будут собраны в пакет поручений, которые рассмотрит правительство Карелии.

"Насколько такое рассмотрение будет эффективно - покажет время. В любом случае, первый серьезный шаг - открытый публичный диалог бизнеса и власти, - следует только приветствовать", - сказала Жанна Беляева.