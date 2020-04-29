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Руководитель филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Роман Картошкин рассказал, как изменилась работа энергетиков в условиях пандемии

Новости. Общество
11:19, 30 Апреля 2020
фото: © "ТГК-1"
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За счет чего обеспечивается бесперебойное снабжение жителей теплом и светом и о расчетах с потребителями за тепло и горячую воду.

"ТГК-1" выполняет стратегическую функцию в экономике Республики Карелия. Энергетика – это та отрасль, которая обеспечивает жизнедеятельность других секторов производства и обеспечивает комфорт населения республики.  Именно поэтому наши объекты работают 24 часа в сутки 7 дней в неделю, – отмечает в интервью и.о. директора филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Роман Картошкин. – И сегодня в условиях пандемии мы продолжаем работать для жителей Карелии, соблюдая все рекомендации Роспотребнадзора по эпидемиологической безопасности". 

Чтобы люди смогли осуществить оплату квитанций ЖКХ, не выходя из дома, с  сентября 2019 года в Карелии начал работу личный кабинет потребителя lk.tgc1.ru.

Оплачивать счет за тепловую энергию также можно через сервис быстрой оплаты на сайте "ТГК-1" pay.tgc1.ru, по банковским реквизитам или QR-коду в любом интернет банке или мобильном банке. Также можно вызвать почтальона "Почты России" по телефонам Управления по сбыту тепловой энергии ПАО "ТГК-1" в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00: 71-39-56; 71-39-33.

О том, что изменилось в расчетах с потребителями за тепло и какие ремонтные и инвестиционные проекты осуществляются в республике, смотрите в видео интервью.

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Комментарии

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кир
2020-04-30 14:32:34
А чего происходят отключения света несколько раз в месяц?
mobikk
2020-04-30 14:20:33
Зато впервые платежки за свет за апрель пришли 29 апреля...а не на 2-3 недели позже (как обычно).
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