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Руководитель Россоюзспаса в Петербурге высоко оценил действия спасателей в Карелии во время пожаров

Новости. Общество
07:50, 03 Августа 2021
фото: Правительство Карелии

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Врио руководителя Санкт-Петербургского регионального отделения «Российского союза спасателей» Дмитрий Лобов считает, что глава Карелии Артур Парфенчиков своевременно принял меры для локализации лесных пожаров.

Ситуация с ликвидацией распространения лесных пожаров на Северо-западе России стала основной темой работы временно исполняющего обязанности руководителя Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Дмитрия Лобова.  По его мнению, угроза с севера миновала. Он высоко оценил скоординированные действия спасателей в Карелии во время лесных пожаров, сообщается на сайте Союза.


ruor.org

«Мы сегодня имеем беспрецедентную ситуацию, когда беда является общей, и на ликвидации пожаров, в том числе в Карелии, задействованы спасатели из регионов. Губернатором Карелии Артуром Парфенчиковым своевременно приняты меры и локализованы очаги возгораний. Карелия-наши соседи, и их опыт в недопущении распространения огня на населенные пункты необходимо изучать и перенимать», - отметил он.

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