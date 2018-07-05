Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
11:53, 05 Июля 2018

Руководитель "Шеф–Монтажа" отправится под суд за мошенничество при строительстве домов для переселенцев

По теме

Назначено наказание жителю Карелии, который изнасиловал мальчика и снял все на видео
05.07.18 13:08
Экс-сотрудник "Карелэнерго" осужден за взятку
04.07.18 15:51
В Медвежьегорске мужчина случайно убил друга
04.07.18 08:05
Все новости
Загрузка...

Директор строительной фирмы "Шеф–Монтажа" обвиняется в мошенничестве на 3,8 млн рублей.

По версии следствия, обвиняемый в 2016 году ради незаконного увеличения прибыли ООО "Шеф–Монтаж" и повышения размера своего материального вознаграждения при строительстве домов для переселенцев из аварийного жилья в Кемском районе установил более дешевые и менее качественные входные дверные блоки, чем было предусмотрено государственными контрактами.

"Причиненный преступлением ущерб составил более 3,8 миллиона рублей. В ходе расследования ущерб обвиняемым возмещен в полном объеме путем замены входных дверных блоков в количестве 96 штук, соответствующих строительным нормам и предусмотренным государственными контрактами требованиям", - отметили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд.

По данным "Столицы на Онего", фигурантом дела является один из братьев-предпринимателей Имановых, которые ранее владели рестораном "Чайка" в Кондопоге, где в 2006 году произошел трагический конфликт.

По теме

Назначено наказание жителю Карелии, который изнасиловал мальчика и снял все на видео
05.07.18 13:08
Экс-сотрудник "Карелэнерго" осужден за взятку
04.07.18 15:51
В Медвежьегорске мужчина случайно убил друга
04.07.18 08:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.06.2018, 21:30
ФОТО: От Волочковой, показавшей грудь, отвернулась дочь
30.06.2018, 18:22
ВИДЕО: В Петрозаводске идет эвакуация торговых центров
28.06.2018, 15:57
На рыбалке в Карелии погиб известный дизайнер из Ярославля
30.06.2018, 17:33
ФОТО: Из торговых центров в Петрозаводске эвакуировали посетителей
30.06.2018, 13:18
ВИДЕО: Что происходит на Дне города в эту минуту
28.06.2018, 10:39
Дмитриева заподозрили в сексуальном насилии

Аналитика

02.07.2018 11:29
Политкухня
Ничего не боится 7
Одной из причин начинающихся непопулярных в России реформ политологи обоснованно называют "растущую политическую самоуверенность президента".
"Мы учили людей бороться за свои права"
02.07.2018 11:27
Офтальмологический центр Карелии расширяется
29.06.2018 13:57
Заплатили и забыли 1
28.06.2018 12:43
"Деревне отрубают голову" 7
27.06.2018 17:17
Вся аналитика

Чтиво

03.07.2018 11:19
Без политики
Александр Ершов. Свой среди других 1
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
Самоотверженно и безбашенно
02.07.2018 12:32
Благодатная свадьба 2
27.06.2018 16:01
архив чтиво

Медиа

Выступление Корнелюка на Дне города в Петрозаводске
01.07.2018 15:35
все фото и видео

Опрос

Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»