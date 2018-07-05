Руководитель "Шеф–Монтажа" отправится под суд за мошенничество при строительстве домов для переселенцев

Директор строительной фирмы "Шеф–Монтажа" обвиняется в мошенничестве на 3,8 млн рублей.

По версии следствия, обвиняемый в 2016 году ради незаконного увеличения прибыли ООО "Шеф–Монтаж" и повышения размера своего материального вознаграждения при строительстве домов для переселенцев из аварийного жилья в Кемском районе установил более дешевые и менее качественные входные дверные блоки, чем было предусмотрено государственными контрактами.

"Причиненный преступлением ущерб составил более 3,8 миллиона рублей. В ходе расследования ущерб обвиняемым возмещен в полном объеме путем замены входных дверных блоков в количестве 96 штук, соответствующих строительным нормам и предусмотренным государственными контрактами требованиям", - отметили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд.

По данным "Столицы на Онего", фигурантом дела является один из братьев-предпринимателей Имановых, которые ранее владели рестораном "Чайка" в Кондопоге, где в 2006 году произошел трагический конфликт.