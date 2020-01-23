Руководителей торговых компаний Карелии разочаровали итоги года

Ситуация в оптовой торговле в Карелии в конце 2019 года, по мнению руководителей компаний, оказалась хуже, чем они ожидали.

Это следует из результатов, проведенного Карелиястатом, обследовании конъюнктуры и деловой активности в отрасли.

Опрос руководителей компаний показал, что на улучшение ситуации рассчитывало 20% респондентов. Однако к концу года реальное улучшение заметили лишь 11,4% опрошенных. От первых месяцев 2020 года тоже не ждут ничего хорошего. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".