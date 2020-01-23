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Руководителей торговых компаний Карелии разочаровали итоги года

Новости. Экономика
10:03, 24 Января 2020
фото: pixabay
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Ситуация в оптовой торговле в Карелии в конце 2019 года, по мнению руководителей компаний, оказалась хуже, чем они ожидали.

Это следует из результатов, проведенного Карелиястатом, обследовании конъюнктуры и деловой активности в отрасли.

Опрос руководителей компаний показал, что на улучшение ситуации рассчитывало 20% респондентов. Однако к концу года реальное улучшение заметили лишь 11,4% опрошенных.

От первых месяцев 2020 года тоже не ждут ничего хорошего.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Геннадий Павлович
2020-01-24 13:30:35
Сегодня в СМИ пишут, что Мединский назначен помощником Президента!!!
А все думали что правительство ушли в отставку?! оказывается с повышением?!
Паша
2020-01-24 13:14:55
Сказали бы прямо : задница полная, простите, магазины полупустые, пенсы нищие ходят ищут скидки...., в феврале будут уже новые цены на всё, в "связи с повышением пенсий" на копейки, инфляция всё съест, и дураку понятно.....
Патриот
2020-01-24 12:38:44
Жители страны разочарованы в итогах года , не только оптовики .
zanoza
2020-01-24 10:25:35
А кому легко в создававшейся неблагоприятной экономической ситуации.
Гость
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