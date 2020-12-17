Руководители большинства промпредприятий Карелии ожидают роста производства в начале года

Более половины предприятий Карелии в обрабатывающих видах деятельности, к которым относится большинство компаний, ожидает увеличения производства в начале 2021 года.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом в ноябре опроса руководителей предприятий.

Рост выпуска продукции в натуральном выражении январе-феврале 2021 года прогнозируют 57% опрошенных, еще 43% считают, то производственные показатели останутся на уровне октября 2020 года. Ни один из респондентов не опасается сокращения производства.

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщённое состояние предпринимательского поведения в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем в обрабатывающих производствах увеличился с 9,5% до 23,8%.

Менее оптимистично настроены руководители добывающих предприятий. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".