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Руководители большинства промпредприятий Карелии ожидают роста производства в начале года

Новости. Общество
09:29, 18 Декабря 2020
фото: Егор Алеев/ТАСС
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Более половины предприятий Карелии в обрабатывающих видах деятельности, к которым относится большинство компаний, ожидает увеличения производства в начале 2021 года.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом в ноябре опроса руководителей предприятий.

Рост выпуска продукции в натуральном выражении январе-феврале 2021 года прогнозируют 57% опрошенных, еще 43% считают, то производственные показатели останутся на уровне октября 2020 года. Ни один из респондентов не опасается сокращения производства.

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщённое состояние предпринимательского поведения в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем в обрабатывающих производствах увеличился с 9,5% до 23,8%.

Менее оптимистично настроены руководители добывающих предприятий. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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