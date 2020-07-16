Руководители известного гипермаркета в Петрозаводске обвиняются в уклонении от уплаты налогов

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов, фигурантами которого стали руководители компании "Коди-Маркет".

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора и бывшего заместителя директора общества с ограниченной ответственностью "Коди-Маркет". Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

Фигуранты обвиняются в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенном в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, обвиняемые, находящиеся в родственных отношениях, отражали в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по взаимоотношениям с фиктивными организациями. Таким образом, в период с января 2015 года по декабрь 2017 года они не уплатили налог на добавленную стоимость в сумме более 20 млн рублей.

После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения, заявили в прокуратуре.

Гипермаркет "Коди" торговал строительными товарами в Петрозаводске, затем закрылся. Торговый центр располагался на улице Путейская. В прессе сообщалось, что магазин не смог выдержать конкуренцию с другими игроками на рынке аналогичных товаров, после чего якобы переформатировался в небольшие строительные магазины в районах.

В ноябре 2019 года гипермаркет попал под процедуру банкротства.

Напомним, ранее также сообщалось, что гипермаркет-банкрот "Коди-маркет" задолжал поставщику товара.