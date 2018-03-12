Руководители Карелии прислушались к мнению десятков тысяч петрозаводчан

Спикер Петросовета Геннадий Боднарчук поблагодарил руководство республики за внимание к законопроекту о столичном статусе Петрозаводска.

Глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович внесли на рассмотрение в региональный парламент проект республиканского закона "О статусе столицы Республики Карелия", который в случае принятия позволит более системно подходить к решению целого спектра насущных проблем Петрозаводска, начиная от сохранности объектов культурного наследия до организации дорожного движения.

Решение руководителей республики поддержал спикер Петросовета Геннадий Боднарчук.

- Я хочу поблагодарить Артура Олеговича и Элиссана Владимировича за то, что они прислушались к мнению десятков тысяч петрозаводчан, высказанному осенью прошлого года. Для Петрозаводска очень важно получить республиканский закон о статусе столицы Республики Карелия; надеюсь, депутаты Законодательного собрания также поддержат эту инициативу и примут решение, которое придаст новый импульс развитию нашего города, - отметил Боднарчук.

Председатель Петросовета добавил, что качественное улучшение социальной и транспортной инфраструктуры Петрозаводска происходит и сегодня. Пример – программа "Комфортная городская среда", в рамках которой только в 2017 году в городе были благоустроены около 80 дворов и две общественные территории. По словам Геннадия Боднарчука, благоустройство города продолжится в нынешнем году.

Какие именно общественные территории получат его в первоочередном порядке, решат сами петрозаводчане 18 марта. Напомним, на избирательных участках, где будут проходить выборы президента России, можно будет проголосовать за благоустройство территорий по программе "Комфортная городская среда". Три территории, набравшие наибольшее количество голосов (всего в голосовании участвуют 62 проекта), начнут обустраивать уже в 2018 году.

- Я призываю всех жителей Петрозаводска поучаствовать в этом голосовании, - сказал Боднарчук, который весной 2017 года предложил разработать закон, закрепляющий за Петрозаводском статус столицы республики. – От того, насколько мы будем активны сегодня, зависит, насколько благоустроенным и удобным для жизни станет наш город завтра.

Инициативу поддержали депутаты городского и молодежного советов, а также представители общественности. В сентябре разработку законопроекта и его внесение в парламент поддержали более 36 тысяч петрозаводчан.