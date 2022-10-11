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Руководители крупных предприятий Карелии рассказали, какие специалисты им нужны и их заработках

Новости. Общество
17:45, 29 Ноября 2022
фото: © Правительство Карелии

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В республике требуются работники на предприятия дорожной, строительной отраслей, в обрабатывающие производства.

Безработица в Карелии имеет тенденцию к снижению. Если в начале года уровень регистрируемой безработицы составлял 1,9%, то сейчас он снизился до 1,4%. А предложения предприятий по трудоустройству за это время, наоборот, выросли с 5,9 до 8,5 тысяч человек. Об этом рассказала начальник Управления труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова в эфире телеканала «Сампо 360». Среди работодателей – крупнейшие предприятия республики.

Как пояснил президент Союза промышленников и предпринимателей, главный управляющий директор группы компаний «РКС-Петрозаводск» Александр Сафронов, средняя зарплата по рабочим профессиям в этом году в АО «ПКС-Водоканал» составила почти 38 тыс. руб., по ПКС-Тепловые сети – более 40 тыс. руб. Соцпакет, который предлагает предприятие: ежегодная матпомощь на образование и ипотеку, компенсация на лекарства и медицинские услуги, повышение квалификации за счет предприятия. Для студентов предусмотрена ежегодная именная стипендия от 7 до 10 тыс. руб., возможность совмещения работы с обучением.

«Приглашаем на работу электрогазосварщиков, водителей, монтеров, всех людей рабочих профессий мы будем рады видеть у себя на предприятии и работать с ними в будущем», - сказал он.

Гендиректор АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» Владимир Майзус сообщил, что предприятию нужны слесари, рубщики судовые, электросварщики. Зарплата, согласно данным на портале «Работа в России», в зависимости от квалификации и специальности – от 38 до 90 тыс. рублей.

По словам директора Сортавальского дробильно-сортировочного завода Александра Савушкина, на предприятие требуются водители БелАЗов, дробильщики, грохотовщики, электрогазосварщики, вакансий, средняя зарплата от 57 тыс. рублей. Возможно обучение, обеспечивается карьерный рост, для иногородних предусмотрено проживание либо компенсация аренды жилья.

Первый заместитель генерального директора ООО «РК-Гранд» Анна Горковенко отметила, что средняя зарплата на предприятии составила 60 тыс. руб., для рабочих специальностей – 47 тыс. руб.

«Индексация за последний год составила 15%. Индексация у нас проводится ежеквартально, и мы эту практику планируем продолжать», - сказала заместитель гендиректора.

На предприятие требуется высококвалифицированный технический персонал, а также электромонтеры, слесари – ремонтники.

Директор по управлению персоналом Петрозаводского филиала компании «АЭМ-технологии» Галина Журавлёва рассказала о перспективах развития предприятия и отметила, что сохраняется потребность в высококвалифицированных кадрах, а также специалистах рабочих специальностях:

«Мы находимся в активном поиске высококвалифицированных специалистов. У нас размещены вакансии производственных рабочих, сварщиков, операторов станков с программным управлением, контролеров качества».

Ознакомится с вакансиями карельских предприятий можно на портале https://trudvsem.ru/.

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