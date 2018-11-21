Руководители предприятий Карелии не ожидают роста производства к концу года

Большинство руководителей карельских предприятий в сфере обрабатывающих производств и добычи полезных ископаемых не ожидает роста выпуска продукции в конце года.

Об этом говорят результаты опроса руководителей компаний, проведенного Карелиястатом без учёта малых предприятий.

В сфере добычи полезных ископаемых 80% опрошенных считают, что выпуск продукции в натуральном выражении в последние месяцы уходящего года останется на прежнем уровне. И лишь 20% прогнозирует увеличение производства.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".