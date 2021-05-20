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Руководители завода по производству виски приняли на работу собаку

Новости. Общество
19:40, 20 Мая 2021
фото: © pixabay.com

Завод по производству виски Grant's Whisky в Шотландии нанял кокер-спаниеля по кличке Рокко в качестве инспектора по бочкам.

Его работа будет заключаться в том, чтобы по запаху определять качество древесины и то, насколько она пригодна для хранения спиртного. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Express.

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Кроме того, в обязанности Рокко входит обход всего завода. Если годовалый пес почует странный запах, он даст об этом знать сотрудникам и в частности бренд-директору Крису Вуффу. «Дерево — это природный материал, а дистилляция виски — это органический процесс, поэтому наша работа — убедиться, что все идеально, поскольку виски настаивается в дубовых бочках», — пояснил Вуфф необходимость такого сотрудника.

Он добавил, что обоняние собаки в 40 раз сильнее человеческого. В настоящее время, как рассказал бренд-директор, многие винодельни используют механические «носы» на производстве. Однако Grantʼs Whisky решили сохранить традиции, задействовав для контроля качества природное обоняние собаки.

Отмечается, что Рокко полгода учился у эксперта Стюарта Филлипса в Уэльсе, оттачивая свои врожденные навыки. Филлипс использовал несколько бочек с завода, чтобы построить настоящий тренировочный полигон для пса.

Сотрудники производства оборудовали для животного питомник. Псом занимается лично руководитель группы Лиэнн Ноубл: она составляет для Рокко график, кормит его и тренирует.

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