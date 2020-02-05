Руководителя службы по охране окружающей среды в Карелии осудили за подкуп

Бывшего высокопоставленного сотрудника акционерного общества осудили за подкуп, сообщили в прокуратуре Карелии.
Установлено, что житель Сегежи с января 2017 года по июль 2019 года, являясь руководителем службы по охране окружающей среды, предложил руководству одной из фирм передать ему деньги за совершение в интересах данного предприятия действий, входящих в его служебные полномочия.
Сумма подкупа составила 210 тысяч рублей.
Подсудимый был задержан с поличным.
Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее конкурсного управляющего в Петрозаводске осудили за коммерческий подкуп.
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