Руководителя учебного заведения в Карелии привлекли к ответственности за неотремонтированный пол

В учебном заведении Муезерского района выявлены нарушения при проведении работ по ремонту в спортивном зале, сообщил в прокуратуре Карелии.

Прокуратура выявила, что ремонт пола в спортивном зале учебного учреждения в Муезерском районе не успели завершить в срок, указанный в контракте, и между заказчиком и подрядчиком было заключено дополнительное соглашение, продлевающее время исполнения работ.

Данное дополнительное соглашение было заключено в нарушении ст. 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Оснований для изменения существенных условий муниципального контракта по соглашению сторон в данном случае не имелось. Претензионная работа по взысканию штрафных санкций в связи с неисполнением договорных обязательств в установленный срок не проведена.

По фактам выявленных нарушений в адрес главы администрации Муезерского муниципального района внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено, удовлетворено, директор образовательного учреждения привлечена к дисциплинарной ответственности.