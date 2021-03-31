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Руководство ДОК "Калевала" и шелтозерцы пришли к соглашению по вопросу лесопользования

Новости. Общество
08:20, 01 Апреля 2021
фото: © пресс-служба правительства
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ДОК "Калевала" намерено выстраивать свою работу с учетом мнения местного населения, а также оказывать поддержку в решении социально-экономических задач.

В селе Шелтозеро состоялась встреча депутатов и администрации Шелтозерского вепсского сельского поселения с представителями деревообрабатывающего комбината "Калевала" по вопросу лесопользования, сообщили в Миннаце республики.

Встреча прошла под председательством заместителя премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Ларисы Подсадник. Участие во встрече приняла заместитель министра национальной и региональной политики республики Александра Ершова, глава Прионежского муниципального района Вадим Сухарев.

По итогам конструктивного разговора достигнуты договоренности о местах лесозаготовки предприятием в 2021 году. Лесные и проселочные эксплуатируемые дороги будут поддерживаться в надлежащем состоянии ДОК "Калевала". Жители вепсских сельских поселений смогут принимать участие в контроле за лесозаготовкой и лесопосадками. Министерство природных ресурсов и экологии республики продолжит предоставлять местному населению участки леса для заготовки древесины для собственных нужд, также будут учтены и интересы охотников.

Встреча показала, что руководство ДОК "Калевала" готово к открытому диалогу с жителями вепсских сельских поселений и намерено выстраивать свою работу с учетом мнения местного населения, а также оказывать поддержку поселению в решении социально-экономических задач. Руководство ДОК "Калевала" также выступило с предложением о возможности трудоустройства местного населения на предприятии.

"Рады тому, что руководство ДОК "Калевала" нас услышало. Депутаты поняли, что мы сможем контролировать деятельность комбината, в свою очередь, ДОК "Калевала" окажет поддержку социально-экономического развитию поселения. Ответы на все наши вопросы получены, план освоения лесов на 2021 год предприятием предоставлен", - говорит Ирина Сафонова, глава Шелтозерского вепсского сельского поселения.

"Мы остались удовлетворены итогами встречи, согласие по всем вопросам достигнуто, - прокомментировала итоги встречи Валентина Уханова, депутат Совета Шелтозерского вепсского сельского поселения.

В настоящее время правительством Карелии в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации утверждено положение о сроке действия, порядке выдачи и форме разрешения на осуществление бесплатной заготовки древесины для собственных нужд для представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в республике. Также прорабатываются вопросы по созданию территорий традиционного природопользования в регионе.

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Комментарии

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