Руководство ГУП "Мост" должно каждому работнику от 50 до 300 тысяч рублей

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Власти Карелии не знают, когда работники обанкротившегося предприятия получат зарплату.
На сессии карельского парламента депутаты Заксобрания заслушали правительственные доклады по обстановке, сложившейся на предприятии ГУП РК "Мост".
Компания, занимавшаяся содержанием автодорог в Карелии, признана банкротом в конце 2016 года. На 30 сентября 2016 года кредиторская задолженность ГУП РК "Мост" составляла порядка 365 млн рублей.
По последней имеющейся информации, задолженность работодателя по зарплате перед каждым из работников ГУП РК "Мост" составляет от 50 до 300 тысяч рублей.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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