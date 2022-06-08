Руководство ПетрГУ поддержало отмену международных стандартов подготовки студентов

Международная система балакавриата и магистратуры, принятая в вузах России, не отвечает потребностям российского образования.

Об этом заявили в Петрозаводском госуниверситете, комментируя выход вузов России из Болонского образовательного процесса. Суть Болонской системы заключалась в создании единого пространства образования. Подразумевалось, что это усилит мобильность студентов на международном уровне. Учащиеся получили возможность заниматься не только в своем университете, но и стажироваться в других европейских вузах.

ПетрГУ высказал претензии к разделению обучения на бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года).

«Некоторые специальности освоить за 4 года просто невозможно», — обосновал свою претензию университет.

В ПетрГУ считают, что бакалаврам в итоге не хватало практических знаний — стандартную «пятилетку» в рамках специалитета пришлось сжимать в четырехлетний цикл бакалавриата.

«С переходом на Болонскую систему многие студенты потеряли практическую часть подготовки. В пятилетней программе один из семестров на пятом курсе, как правило, был отдан на производственную практику, на взаимодействие с работодателем, поиск будущей работы по своему профилю. Пришлось пятилетнюю программу встраивать в четырехлетнюю. Это не всегда получалось», — заявили в ПетрГУ.

Подробнее о последствиях выхода вуза из Болонской системы образования читайте в статье «Петрозаводский университет приостановил обмен студентами с «недружественными странами».