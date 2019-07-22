Руководство санатория "Марциальные воды" прокомментировало скандалы вокруг здравницы

Гендиректор ООО "Санаторий "Марциальные воды" Зоряна Левина в эксклюзивном интервью прокомментировала "Столице на Онего" резонансные обвинения и скандалы, связанные с работой первой российской здравницы.

- Санаторий я приняла не с нулевым балансом, а с достаточно большими долгами и негативным шлейфом от предыдущего директора. Это сыграло свою роль.

Мы собирались зимой на президиуме и на внеочередных собраниях собственников. Все знали тогда про существующее положение дел, про убытки, но никто претензий не предъявлял. Отопительный сезон прошел, в апреле приходит ревизионная комиссия, и говорит, что все плохо. А ведь никто из них даже не спросил зимой, а чем вы топите, и как там у вас дела.

Акт ревизионной комиссии был подписан в одностороннем порядке профсоюзами 15 апреля. 16 апреля, без подписи со стороны Минздрава, информация о результатах ревизионной комиссии появляется в СМИ. Мы же его получаем только 22 апреля, после подписания Минздравом. Как только получили, стали готовить соответствующие пояснения. Зачем, пока я в отпуске, который всегда непросто согласовывается, ставить вопрос о снятии директора, не разобравшись ни в чем? Это, я считаю, непорядочно.

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