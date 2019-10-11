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Новости. Общество
21:30, 11 Октября 2019
фото: instagram.com/kimkardashian, instagram.com/andreaabeli

Румынская Кардашьян рассказала, как заработать миллионы ягодицами

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Андреа Василе зарабатывает $1,5 миллиона в год на откровенных кадрах.

Секс-бомба из Бухареста обрела трехмиллионную армию поклонников, пишет Cosmopolitan. 

Девушка рассказала, что раньше она работала веб-дизайнером и вела скучную жизнь. Василе изучала право и получила степень магистра. Однако это не принесло ей ни денег, ни популярности.

Девушка научилась хорошо зарабатывать на своей аппетитной фигуре. Последовательница Ким Кардашьян известна в соцсетях под ником Андреа Абели. 

Андреа публикует откровенные снимки. Она делает рекламные посты, за которые берет от 750 до 7,5 тысячи долларов. Кроме того, у нее есть собственный канал. Те, кто хочет эксклюзивный контент, получают фото и видео за дополнительную плату. 

По словам девушки, ее годовой доход составляет от полутора миллионов долларов.

При этом Андреа, в отличие от сестер Кардашьян, не скрывает, что прибегала к помощи пластических хирургов.

Чтобы получить "попу как у Ким", она вставила в ягодицы импланты. Девушка говорит, что не видит ничего плохого в том, чтобы достигать своих идеалов красоты с помощью современных технологий. 

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