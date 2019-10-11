Румынская Кардашьян рассказала, как заработать миллионы ягодицами

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Андреа Василе зарабатывает $1,5 миллиона в год на откровенных кадрах.
Секс-бомба из Бухареста обрела трехмиллионную армию поклонников, пишет Cosmopolitan.
Девушка рассказала, что раньше она работала веб-дизайнером и вела скучную жизнь. Василе изучала право и получила степень магистра. Однако это не принесло ей ни денег, ни популярности.
Девушка научилась хорошо зарабатывать на своей аппетитной фигуре. Последовательница Ким Кардашьян известна в соцсетях под ником Андреа Абели.
Андреа публикует откровенные снимки. Она делает рекламные посты, за которые берет от 750 до 7,5 тысячи долларов. Кроме того, у нее есть собственный канал. Те, кто хочет эксклюзивный контент, получают фото и видео за дополнительную плату.
По словам девушки, ее годовой доход составляет от полутора миллионов долларов.
При этом Андреа, в отличие от сестер Кардашьян, не скрывает, что прибегала к помощи пластических хирургов.
Чтобы получить "попу как у Ким", она вставила в ягодицы импланты. Девушка говорит, что не видит ничего плохого в том, чтобы достигать своих идеалов красоты с помощью современных технологий.
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