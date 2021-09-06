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Рускеала вместо Сочи: топ-10 регионов, откуда туристы чаще всего приезжали в Карелию этим летом

Новости. Общество
11:02, 07 Сентября 2021

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МТС проанализировала обезличенные данные мобильного трафика и составила топ-10 регионов, туристы из которых выбрали Карелию для летнего отдыха.

Кроме того, летом 2021 года иногородние пользователи передали в сети мобильного интернета на 60 процентов больше трафика, чем в прошлом году и в 2,5 раза больше, чем в «доковидный» 2019 год.

Больше всего туристов в Карелию приехали из Санкт-Петербурга, второе и третье место рейтинга занимают посетители из Москвы и Мурманской области. Впервые в топ отдыхающих вошли жители Краснодарского края, занявшие пятую строчку рейтинга, а также жители Ростова-на-Дону, расположившиеся на 10 месте списка. В топ также вошли вологжане, псковичи, жители Архангельска, Сыктывкара, Великого Новгорода и Нижнего Новгорода, занявшие четвертую, шестую, седьмую, восьмую и девятую строчки рейтинга соответственно.

«Карелия становится все более популярна среди туристов. Как уроженец этого края, я не удивляюсь этому. Наша природа никого не оставляет равнодушным. Кроме того, после пандемии все большее значение приобретает внутренний туризм: запускаются новые туристические направления, маршруты, строится инфраструктура. Мы тоже не остаемся в стороне и продолжаем развивать сеть. Первыми обеспечив мобильным интернетом самые популярные туристические места, такие как Рускеала, Валаам, Кижи и Кивач, мы продолжили улучшать мобильную связь в старинных вепсских деревнях, заповедниках и популярных местах отдыха. Этот путь мы намерены продолжить и в следующем году» — отметил директор МТС в Карелии Александр Кочкин.

*Для анализа использовались обезличенные данные трафика базовых станций, расположенных на территории Республики Карелии

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