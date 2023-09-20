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«Рускеальский экспресс» и «Ладожская нерпочка» стали самыми необычными поездами России

Новости. Общество
10:19, 22 Сентября 2023
фото: © static15.tgcnt.ru

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Сервис путешествий tutu представил рейтинг самых необычных пассажирских поездов страны.

Портал tutu.ru опубликовал перечень самых необычных поездов России. Список начинается с «Рускеальского экспресса».

«Единственный в России ежедневный ретропоезд на паровой тяге следует из города Сортавала в одно из самых живописных мест Карелии — горный парк „Рускеала“. Поездка занимает чуть больше часа, в парке поезд разворачивается и едет обратно:
построенный там поворотный круг — первый в России», — говорится в сообщении.

На портале отметили интерьер в стиле конца XIX —
начала XX века с необычными светильниками, красивую форму проводников и специальный вагон, где можно сделать моментальные фото.

«Давно хотели съездить в парк „Рускеала“. Выбрали ретропоезд из Сортавалы. Внутри все пропитано атмосферой прошлого. На протяжении всей поездки можно бесплатно попить чай, сходить в вагон-ресторан, а в специальном вагоне —
пофотографироваться. Я считаю, каждому стоит попробовать прокатиться на этом поезде и прочувствовать атмосферу того времени. Нам поездка понравилась, советую» — написал один из путешественников, оставивший отзыв о поезде на tutu.

«Поездку совершили фактически из-за паровоза, такое воспоминание детства, такой неповторимый звук гудка, такое постукивание колес — просто как 60 лет назад. Проводница с чаем, стакан в подстаканнике и ложечка позвякивает! В вагоне чисто, пейзаж за окнами проплывает неспешно. А на конечной станции нам еще и показали разворот паровоза на специальном круге», — поделилась еще одна путешественница.

Другой необычный поезд называется «Ночной экспресс». В июле 2между Москвой и Санкт-Петербургом запустили новый ночной поезд. Из Санкт-Петербурга поезд отправляется в
01.05 и прибывает в Москву в 10.10 по понедельникам и четвергам, в 09.47 — в остальные дни. Из Москвы «Ночной экспресс» уходит в 22.20 и прибывает в Петербург в 05.39.



На вагонах черного цвета — изображение звезд и месяца, интерьер — в стиле лаунж, постельное белье — из премиальных тканей. Новый поезд запустила частная
компания «Тверской экспресс», которой принадлежит поезд «Мегаполис», также курсирующий между двумя столицами.

Ретропоезд «Селигер» по маршруту Бологое — Осташков — Бологое — первый в России регулярный маршрут на паровой тяге. Поезд отправляется по субботам и воскресеньям, в пути -  чуть более трех часов.

Интерьер «Селигера» — эпохи XX века, проводники в исторических костюмах с позируют для фото.
В пути поезд делает остановку на полчаса, чтобы пассажиры смогли погулять по старинной станции Куженкино. 

Ретропоезд «Ярославль — Рыбинск — Ярославль». Ретропоезд с паровозом, построенным в СССР, отправляется в железнодорожный тур «Три эпохи» из Ярославля в Рыбинск по субботам. Путешественники едут в стилизованном вагоне «Золотое кольцо» с удобными мягкими зелеными сиденьями.
Путь из Ярославля до Рыбинска занимает около трех часов. 



Туристический поезд «Уральский экспресс» идет из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, в один из крупнейших музеев техники в России, всего полтора часа. «Уральский
экспресс» курсирует по выходным и праздничным дням. В поезде есть открытый обзорный вагон. Отдельно билеты туда не продают — место может занять кто угодно.

В вагоне-ресторане можно попробовать уральские пельмени, шаньги и пироги, во время экскурсии по станции Шувакиш — узнать, какой была железная дорога в начале XX века и представить себя начальником вокзала. Все интерьеры здания воссозданы по старинным эскизам.  

«Графский поезд» на паровой тяге ходит по субботам и воскресеньям и добирается из Воронежа в
Рамонь за два часа. Интерьер купе рассказывает о выдающихся воронежских железнодорожниках XIX века, а станции на пути отреставрированы и выполнены в стиле ретро.

В поселке Рамонь пассажиры пересаживаются на автобус и отправляются на экскурсию: можно посетить парк детского и семейного отдыха «Нелжа.ру» и одну из
главных достопримечательностей Воронежской области — дворцовый комплекс Ольденбургских. 

По карельской Сортавале по выходным курсирует необычный поезд с открытым вагоном в стиле начала XX века и паровозом, который в два раза меньше обычного - «Ладожская нерпочка». В будние дни на этом маршруте появляется рельсовый автобус, или одновагонный дизель-поезд, а открытый вагон включается в состав «Рускеальского экспресса». Из панорамного вагона «Ладожской нерпочки» можно оценить природную красоту
Карелии.

Время в пути с остановками — всего двадцать минут. В пункте назначения пассажиры могут пересесть на теплоход и продолжить путешествие, отправившись на
Валаам.

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