Русло Лососинки заваливают покрышками от автомобилей и тракторов, заявили в мэрии Петрозаводска

Участники акции по очистке русла реки Лососинка в Петрозаводске обнаружили в водоеме множество автомобильных покрышек.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города начальник Единой дежурно-диспетчерской службы Вадим Измайлов.

«Русло реки было буквально завалено мусором, твердыми бытовыми отходами, преимущественно, покрышками автомобилей, тракторов и прочей техники, не говоря уже о бутылках и банках. Тут трудно что-то комментировать, но чистота и экология города зависят, в первую очередь, от каждого горожанина. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», — добавил Измайлов.