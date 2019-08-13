РВИО приступила к новым раскопкам в Сандармохе

Представители Российского военно-исторического общества начали новую экспедицию в Карелии по поиску останков погибших в финских концлагерях.

Экспедиция Российского военно-исторического общества (РВИО) и Союза поисковых отрядов Карелии началась в урочище Сандармох, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы РВИО.

Сообщается, что участники экспедиции будут искать останки узников финских концлагерей, существовавших в регионе в период оккупации в 1941-1944 годах.

"В состав экспедиции в урочище Сандармох, которая продлится до 21 августа, входят профессиональные археологи, антропологи, поисковики. Будут обследованы территории, находившиеся в 1941-1944 годах под финской оккупацией. Цели экспедиции - определение границ территории объекта культурного наследия "Место захоронения жертв политических репрессий", <…> поиск захоронений узников финских концентрационных лагерей и погибших военнослужащих РККА (Рабоче-крестьянской Красной Армии) в боях против финских оккупантов в Карелии в 1941-1944 годах", - говорится в сообщении РВИО. Отмечается, что экспедиция проводится при поддержке Минобороны РФ.

Обследование этой местности уже было проведено 25 августа - 5 сентября 2018 года сотрудниками РВИО и военнослужащими отдельного специального поискового батальона Западного военного округа. По итогам экспедиции 2018 года эксперты Следственного комитета провели антропологическую экспертизу обнаруженных в Сандармохе останков пяти человек разного возраста, которые были захоронены в одежде. Кроме того, была проведена баллистическая экспертиза, в ходе которой специалисты исследовали патроны калибра 7,63 и 7,65 мм - они применялись в самозарядных пистолетах "Маузер К 96" и "Браунинг М1903", состоявших на вооружении финской армии.

По оценке РВИО, результаты частично подтвердили версию директора Института истории Петрозаводского госуниверситета Сергея Веригина. Ученый выдвинул предположение, согласно которому в Сандармохе, кроме жертв политических репрессий, могли быть захоронены и советские военнопленные, погибшие в финских лагерях на территории Медвежьегорского района.

Стоит напомнить, что прошлогодняя совместная поисковая экспедиция РВИО и 90 отдельного специального поискового батальона Западного военного округа в Медвежьегорском районе вызвала протест родственников людей, расстрелянных в 1937-138 годах в урочище Сандармох. Десятки людей поставили свои подписи под открытым письмом с требованием не тревожить могилы расстрелянных, которое было адресовано министерству культуры РФ, правительству Карелии и Российскому военно-историческому обществу. Некоторые правозащитники и общественность сочли раскопки в урочище попыткой подменить историю.

Финские историки отмечают, что у них нет документов, свидетельствующих о расстрелах советских военнослужащих в Сандармохе и вообще о массовых расстрелах в Карелии.

Лесное урочище Сандармох расположено в 12 км от Медвежьегорска. Там на площади 10 гектаров в 1937-1938 годах были тайно расстреляны и захоронены свыше 9,5 тыс. человек, ставших жертвами политических репрессий. Всего на этой территории было обнаружено 236 расстрельных ям. Первые захоронения в Сандармохе обнаружила экспедиция под руководством Юрия Дмитриева. На данный момент исследователь находится под стражей.