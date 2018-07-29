Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:22, 29 Июля 2018

Рыбак на фестивале в Карелии за пойманного судака получил катер

По теме

Что стало с коровами, пережившими пряжинский "голодомор"
29.07.18 11:00
Власти в Карелии запретили доступ к детской площадке, построенной Водяновой
29.07.18 10:38
На острове Валаам в Карелии проходит фестиваль православного пения
29.07.18 10:15
Все новости
Загрузка...

В Сортавале наградили победителей международного фестиваля рыбной ловли "Ладожские шхеры", на который приехали актеры фильма "Особенности национальной рыбалки".

Как рассказали в пресс-службе карельского правительства, в субботу в Сортавале завершился IX международный фестиваль рыбной ловли "Ладожские шхеры". Второй день соревнований 76 экипажей из Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы, Финляндии, Грузии и Белоруссии посвятили рыбалке на Ладожском озере.

С раннего утра на лодках и катерах они вышли на ловлю. К зачету принимался общий улов по утвержденным размерам рыбы и в отдельной номинации - самая большая особь. В улове засчитывались судак, щука сиг, палия, окунь.

Весь день для гостей и участников фестиваля работала ярмарка ремесленных изделий и товаров для рыбной ловли, состоялись кулинарные состязания на самую вкусную уху. Гостям и участникам мероприятия были предложены блюда национальной кухни.

Особый колорит празднику придало участие в нем известных актеров Виктора Бычкова - знаменитого Кузьмича из известного фильма - и Вилли Хаапасаало из Финляндии.


Кубок главы Карелии и надувную лодку за самую крупную рыбу в 3 кг 260 граммов, выловленную семейной командой, получил экипаж "Кузи" из Гатчины.

Главный приз соревнований - катер "Корвет 500" - присудили за самую крупную рыбу-судака в 3 кг 960 граммов экипажу "Марлин" из Сортавалы.

Приз от спонсоров за самый большой улов в 5 кг 480 граммов получил экипаж из Петергофа.

Фестиваль по праву считается одним из брендовых мероприятий событийного туризма в республике и с каждым годом становится все более масштабным и массовым.

По теме

Что стало с коровами, пережившими пряжинский "голодомор"
29.07.18 11:00
Власти в Карелии запретили доступ к детской площадке, построенной Водяновой
29.07.18 10:38
На острове Валаам в Карелии проходит фестиваль православного пения
29.07.18 10:15
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2018, 12:36
ВИДЕО: Убийство мужчины в Петрозаводске произошло под носом наряда ГИБДД
24.07.2018, 09:17
Тела молодых супругов подняли со дна Янисъярви
23.07.2018, 09:03
Супруги утонули на озере в Карелии
23.07.2018, 16:50
Жителей Карелии предупредили о приближающейся аномальной жаре
24.07.2018, 09:17
В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского
22.07.2018, 16:40
Дмитрий Медведев постит в соцсети фото из Карелии

Аналитика

26.07.2018 16:40
Обществоведение
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
Молодые сотрудники рассказали о преимуществах работы на предприятии.
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
23.07.2018 12:49
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.2018 12:26
Мечты Федермессера: Кондопога между прошлым и будущим 1
23.07.2018 10:20
Вся аналитика

Чтиво

26.07.2018 12:09
Частная жизнь
Погорельцы 1
Как на самом деле живут петрозаводчане, потерявшие все на пожаре.
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
"Полюбил за звезданутость" 9
13.07.2018 13:29
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»