Рыбак на фестивале в Карелии за пойманного судака получил катер

В Сортавале наградили победителей международного фестиваля рыбной ловли "Ладожские шхеры", на который приехали актеры фильма "Особенности национальной рыбалки".

Как рассказали в пресс-службе карельского правительства, в субботу в Сортавале завершился IX международный фестиваль рыбной ловли "Ладожские шхеры". Второй день соревнований 76 экипажей из Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы, Финляндии, Грузии и Белоруссии посвятили рыбалке на Ладожском озере.

С раннего утра на лодках и катерах они вышли на ловлю. К зачету принимался общий улов по утвержденным размерам рыбы и в отдельной номинации - самая большая особь. В улове засчитывались судак, щука сиг, палия, окунь.

Весь день для гостей и участников фестиваля работала ярмарка ремесленных изделий и товаров для рыбной ловли, состоялись кулинарные состязания на самую вкусную уху. Гостям и участникам мероприятия были предложены блюда национальной кухни.

Особый колорит празднику придало участие в нем известных актеров Виктора Бычкова - знаменитого Кузьмича из известного фильма - и Вилли Хаапасаало из Финляндии.



Кубок главы Карелии и надувную лодку за самую крупную рыбу в 3 кг 260 граммов, выловленную семейной командой, получил экипаж "Кузи" из Гатчины.

Главный приз соревнований - катер "Корвет 500" - присудили за самую крупную рыбу-судака в 3 кг 960 граммов экипажу "Марлин" из Сортавалы.

Приз от спонсоров за самый большой улов в 5 кг 480 граммов получил экипаж из Петергофа.

Фестиваль по праву считается одним из брендовых мероприятий событийного туризма в республике и с каждым годом становится все более масштабным и массовым.