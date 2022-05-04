Рыбак погиб в ледяном озере на севере Карелии в День Победы

Моторная лодка затонула на озере Нюк, двое рыбаков из Костомукши оказались за бортом.
О трагическом начале навигации рассказали в официальном паблике пожарно-спасательного отряда Костомукши.
В День Победы, 9 мая, двое рыбаков из Костомукши вышли на моторной лодке в озеро Нюк. Лодка была зарегистрирована, но установленный в республике срок открытия навигации — 13 мая — еще не наступил. В озере лодка столкнулась с неустановленным подводным объектом (предположительно топляк, лед или камень), в результате удара рыбаки оказались за бортом судна.
Через некоторое время потерпевшие были обнаружены представителем форелевого хозяйства ООО «Кала я марьяпоят» Ильей Деменковым. Мужчина достал рыбаков из ледяной воды и доставил на берег дачного участка. Потерпевшим крушение оказали медицинскую помощь, однако через некоторое время один из пострадавших скончался.
Спасатели выражают соболезнование родным и близким погибшего и благодарят Илью Деменкова, руководителей и работников ООО «Кала я марьяпоят» за неоднократное оказание помощи людям, терпящим бедствие.
Ранее сообщалось, на озере Ледмозеро под лед провалились два рыбака из Костомукши.
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