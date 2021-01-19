Рыбак в Карелии, отогревший неизвестную птицу, пустил ее в ванну (ВИДЕО)

Накануне рыбак в Медвежьегорске спас замерзшую неизвестную птицу, а сегодня он поделился видео с водоплавающей.

Ранее сообщалось, что в Медвежьегорском районе на Лесном озере рыбаки заметили птицу, которая, судя по всему, замерзла. Сергей, житель Медвежьегорска, забрал птицу домой и отогрел.

"Встретилась птица, видно, подморожена, отогрели. Что за создание, не знаю. Что дальше делать"? Бросить жалко было", – процитировал паблик "Медвежьегорск Типичный" слова рыбака.

Сегодня выяснилось, что спасенная птица – это гагара. Рыбак запустил ее в ванну и опубликовал видео, как пернатая наслаждается заплывом.

"Гагара, это её стихия, сколько радости", – написал рыбак из Медвежьегорска в паблике.