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Рыбак выловил в море гигантского "подводного монстра" с пугающе большой пастью

Новости. Общество
23:30, 23 Марта 2021
фото: страница Nate Ethan Iszac на Facebook
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Рыбак из американского штата Орегон выловил в Беринговом море гигантскую угревидную зубатку и отпустил ее.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на портал LADbible.

39-летний Нейт Исак (Nate Iszac) рыбачил на Аляске в прибрежных водах острова Акутан, когда ему на крючок попалась рыба с пугающе большой пастью и острыми зубами. "Я уже видел таких раньше и знал, что они могут очень сильно укусить, так что мы вели себя осторожно", — рассказывает мужчина.

9 марта Исак опубликовал снимки с угревидной зубаткой на своей странице в Facebook. Пользователи сети отметили в комментариях, что на кадрах — самый настоящий подводный монстр. "Хорошо, что оно не укусило тебя, а то измельчители у этой штуки выглядят устрашающе", — писали юзеры.

Угревидная зубатка — вид морских лучеперых рыб семейства зубатковых. Она обладает хорошо развитыми челюстями и может прогрызть любые предметы. Угревидная зубатка почти не опасна для людей.

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