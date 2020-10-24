Рыбака на резиновой лодке ищут в Ладожском озере четвертые сутки

В соседнем с Карелией регионе пропал 52-летний бизнесмен, отправившийся на рыбалку на надувной лодке.

Как пишет 47news, 25 октября продолжились поиски петербуржца, исчезнувшего во время рыбалки на надувной лодке на Ладожском озере в Кировском районе Ленобласти. В работах задействуют сотрудников поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Они обследуют воду в районе деревне Лаврово, в воздух также поднят квадрокоптер. К поискам на берегу также привлекли участников ПСО "Лиза Алерт".



Поисковый отряд "Лиза Алерт" Питер

Накануне спасатели прошли порядка 60 километров по воде и осмотрели два с половиной километра береговой линии. Также подразделения были на островах Зеленцы в десятке километров от берега. По одной из версий, мужчина мог добраться до туда. Однако эта информация не подтвердилась – вещей рыбака или надувную лодку найти не удалось.

Об исчезновении мужчины стало известно около полудня 21 октября. Петербуржец арендовал надувную лодку на одной из местных баз. Автомобиль пропавшего нашли припаркованным на улице Рыбачьей в Назии.

Ранее было найдено тело рыбака, утонувшего в ламбе в районе Карелии.