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Найдено тело рыбака, утонувшего в ламбе в районе Карелии

Новости. Происшествия
06:55, 07 Октября 2020
фото: © Александр Щербак/ТАСС
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Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины в водах озера, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 3 октября двое мужчин на резиновой лодке без спасательных жилетов вышли на рыбалку в озеро, расположенное у села Спасская Губа. Во время нахождения в озере лодка перевернулась, и люди оказались в воде. В результате одному из мужчин удалось добраться до берега, а второй утонул.

В ходе поисковых мероприятий тело погибшего мужчины обнаружено в акватории озера.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что трагедией закончилась рыбалка на небольшой ламбе в селе Спасская Губа Кондопожского района.

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