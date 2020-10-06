Найдено тело рыбака, утонувшего в ламбе в районе Карелии

Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины в водах озера, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 3 октября двое мужчин на резиновой лодке без спасательных жилетов вышли на рыбалку в озеро, расположенное у села Спасская Губа. Во время нахождения в озере лодка перевернулась, и люди оказались в воде. В результате одному из мужчин удалось добраться до берега, а второй утонул.

В ходе поисковых мероприятий тело погибшего мужчины обнаружено в акватории озера.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что трагедией закончилась рыбалка на небольшой ламбе в селе Спасская Губа Кондопожского района.